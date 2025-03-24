Как получить скидку более чем 100 тысяч рублей на покупку нового автомобиля, объяснили псковичам

16:55, 24 марта 2025, ПАИ

Как получить скидку более чем 100 тысяч рублей на покупку нового автомобиля, рассказал руководитель отдела продаж автосалона РРТ Александр Поповкин в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 24 марта.

«Около 70 % сделок совершаются на условиях Trade In, при которых клиент сдаёт автомобиль в зачёт и получает скидку на новый», – сказал спикер. Говоря об условиях такой сделки, он подчеркнул, что возраст и пробег автомобиля не важны, однако нужно, чтобы машина была в использовании не менее трёх месяцев.

«Скидки на каждую модель отдельные – от 150 до 250 тысяч рублей», – добавил эксперт. Так, один из клиентов Александра Поповкина получил скидку 150 тысяч рублей за 30-летний «Москвич»: «Мягко говоря, машина была в удовлетворительном состоянии, но клиент сказал, что она на ходу. Автомобиль мы приняли, всё в порядке. Буквально через несколько дней мы реализовали этот «Москвич» – его забрали ребята-блогеры».