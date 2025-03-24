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Политика

Как получить скидку более чем 100 тысяч рублей на покупку нового автомобиля, объяснили псковичам

Как получить скидку более чем 100 тысяч рублей на покупку нового автомобиля, рассказал руководитель отдела продаж автосалона РРТ Александр Поповкин в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 24 марта.

Александр Поповкин. Фото: ПАИ

«Около 70 % сделок совершаются на условиях Trade In, при которых клиент сдаёт автомобиль в зачёт и получает скидку на новый», – сказал спикер. Говоря об условиях такой сделки, он подчеркнул, что возраст и пробег автомобиля не важны, однако нужно, чтобы машина была в использовании не менее трёх месяцев.

«Скидки на каждую модель отдельные – от 150 до 250 тысяч рублей», – добавил эксперт. Так, один из клиентов Александра Поповкина получил скидку 150 тысяч рублей за 30-летний «Москвич»: «Мягко говоря, машина была в удовлетворительном состоянии, но клиент сказал, что она на ходу. Автомобиль мы приняли, всё в порядке. Буквально через несколько дней мы реализовали этот «Москвич» – его забрали ребята-блогеры».

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