Победительницей регэтапа всероссийского конкурса социальной рекламы стала ученица Переслегинской гимназии

18:58, 24 марта 2025, ПАИ

Ученица Переслегинской гимназии Мария Шершнева одержала победу на региональном этапе всероссийского конкурса социальной рекламы. Об этом пишет районная газета «Наш путь».

Конкурс был организован управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области и посвящён социальной рекламе, направленной на борьбу с наркотической зависимостью и пропаганду здорового образа жизни.

Мария Шершнева стала лучшей в номинации «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики».

Теперь работа Марии Шершневой будет представлена на финальном этапе всероссийского конкурса, который пройдёт в Главном управлении по контролю за оборотом наркотиков МВД России.

Ранее сообщалось, что приём заявок на участие в программе для участников и ветеранов СВО «Герои земли Псковской» продолжается до 31 марта 2025 года. Заявки можно направить через портал герои.псков.рф.