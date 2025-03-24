Владислав Бобылев: Участники программы «Герои земли Псковской» займут в регионе достойное место

18:12, 24 марта 2025, ПАИ

Участники региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» для участников и ветеранов СВО займут достойное место в регионе, будут и дальше приносить пользу стране, уверен директор филиала Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи в Псковской области «Воин» Владислав Бобылев.

«Программа замечательная. Во-первых, действительно региональный компонент. Если у нас есть «Время героев» на федеральном уровне, то теперь в нашем регионе появилась программа, где участники специальной военной операции, делом доказавшие верность государству, смогут усилить свои компетенции и занять достойное место в управлении, приносить дальше пользу обществу», – сказал эксперт в беседе с корреспондентом ПАИ.

Владислав Бобылев отметил, что в центре «Воин» уже работают выпускники федеральной программы «Время героев», в том числе и Герои России. Участники региональной программы будут также важны и востребованы в разных сферах жизни Псковской области, подчеркнул он.

Приём заявок на участиие в программе для участников и ветеранов СВО «Герои земли Псковской» продолжается до 31 марта 2025 года. Заявки можно направить через портал герои.псков.рф.

Программа «Герои земли Псковской» была анонсирована губернатором Михаилом Ведерниковым, который возглавил общественный совет программы. В состав совета, в частности, также вошли сенатор Алексей Наумец, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, руководитель регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева. Секретарь общественного совета программы – директор Корпоративной академии Правительства Псковской области Ирина Иванова.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.