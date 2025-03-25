День работника культуры отмечается в России

07:00, 25 марта 2025, ПАИ

25 марта в России отмечается День работника культуры, сообщает cakend.ru.

О необходимости учреждения такого профессионального праздника весной 2007 года говорил Александр Соколов, занимавший тогда пост министра культуры. Он пояснил, что мартовская дата была выбрана в связи с тем, что многие регионы отмечают собственный день работника культуры, также министр обратил внимание, что дату федерального Дня работника культуры необходимо «развести с другими профессиональными праздниками».

Культура России складывалась на протяжении многих веков. Объединив в себе традиции и достижения многих народов, сегодня она является общенациональным достоянием. В культуре концентрируется историческая память и духовная энергия народа, и служить ей — особая, благородная и ответственная миссия.

Работниками культуры называют профессионалов своего дела, занятых в культуре и искусстве, кинематографии, полиграфии, книгоиздании, средствах массовой информации, спорте, туризме. Работники культуры имеют свой профессиональный союз — Общероссийский профсоюз работников культуры.

В России уже установлены некоторые профессиональные праздники, связанные с культурой и искусством — День музеев, День российской печати, День российского кино, Общероссийский день библиотек и другие.

Сегодня профессиональный праздник отмечают хранители и создатели культуры — сотрудники музеев и библиотек, деятели театров, концертных организаций, творческих коллективов и танцевальных студий, специалисты домов культуры, городских и деревенских клубов, коллективы художественной самодеятельности.