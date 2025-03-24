Пульмонолог назвал первые симптомы туберкулёза

21:52, 24 марта 2025, ПАИ

Кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог Иван Тарасенко в интервью «Радио 1» рассказал о первых признаках туберкулёза.

По словам врача, характерными симптомами туберкулёза лёгких являются продолжительный кашель, субфебрильная температура, слабость и быстрая утомляемость. Однако эти признаки могут быть характерны и для других заболеваний, поэтому для точной диагностики необходимо провести рентгенологическое исследование или компьютерную томографию.

На ранних стадиях туберкулёз не всегда удаётся диагностировать.

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