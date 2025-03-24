Пульмонолог назвал первые симптомы туберкулёза
Кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог Иван Тарасенко в интервью «Радио 1» рассказал о первых признаках туберкулёза.
По словам врача, характерными симптомами туберкулёза лёгких являются продолжительный кашель, субфебрильная температура, слабость и быстрая утомляемость. Однако эти признаки могут быть характерны и для других заболеваний, поэтому для точной диагностики необходимо провести рентгенологическое исследование или компьютерную томографию.
На ранних стадиях туберкулёз не всегда удаётся диагностировать.
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