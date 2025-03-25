Специалисты в сфере научно-популярного туризма соберутся сегодня в Пскове

09:48, 25 марта 2025, ПАИ

Специалисты в сфере научно-популярного туризма соберутся сегодня, 25 марта, в Пскове, чтобы обсудить актуальные вопросы отрасли и повысить свои компетенции в развитии современного направления. Об этом ПАИ сообщили в комитете по туризму Псковской области.

Мероприятие начнётся в 14:00 в Псковской областной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова (улица Профсоюзная, 2).

Актуальные вопросы отрасли поднимут сотрудники Российского государственного университета туризма и сервиса из Москвы: доктор экономических наук, профессор Ирина Бушуева и кандидат географических наук Александра Афанасьева.

Одна из секций семинара пройдёт в формате «кейс-метод», во время которого с презентацией туристического продукта выступят представители региональных музеев, заповедников, преподаватели ПсковГУ.