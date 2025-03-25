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Общество

Глава Пскова поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Глава Пскова Борис Елкин поздравил работников культуры с профессиональным праздником.

Борис Елкин. Фото: ПАИ

«Сегодня мы чествуем работников культуры – тех, кто неустанно трудится ради сохранения и развития культурного наследия нашей страны. Работая в музеях, библиотеках, театрах, парках и домах культуры, они создают уникальные пространства, где оживает искусство, объединяя псковичей разных возрастов и интересов. Это не просто профессия, а настоящее призвание, которое требует полной отдачи и искренней любви к своему делу. Благодарю всех, кто продолжает делать нашу жизнь ярче и интереснее! Желаю вам неиссякаемой энергии, новых творческих достижений и вдохновения!» – отметил Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Напомним, что сегодня профессиональный праздник отмечают хранители и создатели культуры – сотрудники музеев и библиотек, деятели театров, концертных организаций, творческих коллективов и танцевальных студий, специалисты домов культуры, городских и деревенских клубов, коллективы художественной самодеятельности.

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