Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Росгвардейцы передали партию конфискованного у псковичей оружия для нужд СВО

​Росгвардейцы передали партию конфискованного у псковичей оружия для нужд СВО, сообщили ПАИ в Управлении Росгвардии по Псковской области.

Фото: Управление Росгвардии по Псковской области

В одну из воинских частей передано 154 конфискованных охотничьих ружья 12-го калибра. С их помощью можно сбивать малоразмерные БПЛА.

Росгвардия напоминает, что жители области могут оказать добровольную помощь и сдать зарегистрированное гражданское оружие для нужд вооруженных сил. Для этого следует обратиться в подразделение лицензионно-разрешительной работы по месту учета либо заполнить специальную форму на официальном сайте Росгвардии.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе росгвардейцы изъяли у псковичей 38 единиц оружия.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 марта 2025

Цены на услуги пассажирского транспорта в Псковской области за месяц выросли почти на 9%
25 марта 2025

Какие продукты в Псковской области подорожали за месяц больше всего, рассказали аналитики
25 марта 2025

Бензин в Псковской области вырос в цене – Псковстат
25 марта 2025

Денис Василенко станет гостем программы «Оглавление»
25 марта 2025

93% обращений в псковское отделение фонда «Защитники Отечества» получили решения
25 марта 2025

Дождливый день ожидает псковичей 26 марта
25 марта 2025

Жители Псковской области могут сообщать о зарослях борщевика с помощью интерактивной карты
25 марта 2025

Жители Псковской области стали реже разводиться

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...