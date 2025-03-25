Росгвардейцы передали партию конфискованного у псковичей оружия для нужд СВО
Росгвардейцы передали партию конфискованного у псковичей оружия для нужд СВО, сообщили ПАИ в Управлении Росгвардии по Псковской области.
В одну из воинских частей передано 154 конфискованных охотничьих ружья 12-го калибра. С их помощью можно сбивать малоразмерные БПЛА.
Росгвардия напоминает, что жители области могут оказать добровольную помощь и сдать зарегистрированное гражданское оружие для нужд вооруженных сил. Для этого следует обратиться в подразделение лицензионно-разрешительной работы по месту учета либо заполнить специальную форму на официальном сайте Росгвардии.
Ранее сообщалось, что на прошлой неделе росгвардейцы изъяли у псковичей 38 единиц оружия.
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