Росгвардейцы передали партию конфискованного у псковичей оружия для нужд СВО

10:12, 25 марта 2025, ПАИ

​Росгвардейцы передали партию конфискованного у псковичей оружия для нужд СВО, сообщили ПАИ в Управлении Росгвардии по Псковской области.

В одну из воинских частей передано 154 конфискованных охотничьих ружья 12-го калибра. С их помощью можно сбивать малоразмерные БПЛА.

Росгвардия напоминает, что жители области могут оказать добровольную помощь и сдать зарегистрированное гражданское оружие для нужд вооруженных сил. Для этого следует обратиться в подразделение лицензионно-разрешительной работы по месту учета либо заполнить специальную форму на официальном сайте Росгвардии.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе росгвардейцы изъяли у псковичей 38 единиц оружия.