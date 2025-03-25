Жители Псковской области могут сообщать о зарослях борщевика с помощью интерактивной карты

10:54, 25 марта 2025, ПАИ

Жители Псковской области могут сообщать о зарослях борщевика с помощью интерактивной карты распространения сорняка. После проверки и подтверждения информация об участках будет появляться на карте. Можно также приложить фотографию местности.

Созданием карты занималось управление цифрового развития и связи правительства Псковской области. Его руководитель Виталий Рахманов уточнил, что для работы с картой необходимо пройти авторизацию через «Госуслуги». «Сил только органов местного самоуправления не хватает, чтобы охватить всю территорию региона, поэтому жители области могут помочь», – отметил Виталий Рахманов.

На карте представлена информация как о территориях, заросших борщевиком, так и о тех, где уже проведена обработка от этого сорного растения. Красные участки карты – территория, поражённая сорняком, жёлтые – обработанная, зелёные – обработанная и очищенная земля.

Если красные участки отмечены на землях муниципалитетов, то проблем с обработкой не будет, заверил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов. «Мы ожидаем большой шквал сообщений, так как теперь любой пскович может нас информировать», – добавил Николай Романов. Благодаря карте эффективность работы будет видна всем, за этим будут следить ежедневно.

Если борщевик появился на личном участке, то его владельца могут оштрафовать на сумму до пяти тысяч рублей. Если реакции не последует, собственника могут лишить его владений.

Напомним, карту распространения борщевика на совещании в декабре 2024 года представил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Теперь у нас есть рабочий инструмент, который нужно взять в руки и начать им пользоваться, но само собой ничего не работает, поэтому эффективность реализации мер борьбы с борщевиком будет включена в оценку эффективности глав муниципалитетов», – отметил Михаил Ведерников на декабрьском совещании.

В этом году на борьбу с сорняком в Псковской области планируется потратить больше 25 млн рублей, предстоить очистить около 1400 га земель. Первые обработки от борщевика начнутся в мае.