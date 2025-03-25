Вопросы догазификации обсудили в Псковском районе

11:38, 25 марта 2025, ПАИ

Специалисты АО «Газпром газораспределение Псков» и ООО «Газпром межрегионгаз Псков» провели встречу с жителями Логозовской и Завеличенской волостей Псковского района по вопросам догазификации домовладений, сообщили ПАИ в пресс-службах компаний.

В настоящее время в Псковском районе построили более 200 километров газораспределительных сетей и газопроводов-вводов, обеспечили техническую возможность для подключения более 4 600 домовладений, подключили более 1 100 домовладений.

Специалисты газовых компаний рассказали о процессе догазификации домовладения и раздали населению подробные пошаговые памятки с полезной информацией. Важными для жителей являлись вопросы о возможности установки газового котла снаружи дома, требования к жилому помещению, в котором будет размещено газовое оборудование, а также этапы подготовки дома к приёму сетевого газа.

На встрече все желающие могли на месте подать заявки на догазификацию или комплексные договоры, обеспечивающие проведение работ в границах земельного участка, а также подписать готовые договоры и при необходимости дополнительные соглашения.

На встрече было особо отмечено, что в регионе доступны меры социальной поддержки при догазификации жилья, на которые могут претендовать определённые категории граждан. В прошлом году 262 семьи из Псковской области воспользовались льготами для газификации жилья. На эти цели в регионе действуют два вида единовременной материальной помощи – за счёт федерального софинансирования и региональная. В обоих случаях размер поддержки одинаков – до 100 тысяч рублей.

Необходимость проведения таких встреч с населением была озвучена руководителями муниципалитетов на региональном штабе по газификации Псковской области.