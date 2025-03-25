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Общество

Губернатор Михаил Ведерников рассказал о радиопроекте «Живое письмо солдату»

Радиостанция «7 НЕБО» запустила новый проект «Живое письмо солдату». Дети из каждого муниципалитета Псковской области прочтут в эфире областной радиостанции свои письма участникам и ветеранам специальной военной операции. «Живые письма» будут звучать ежедневно.

Инициатива по созданию такого радиопроекта была поддержана губернатором Михаилом Ведерниковым во время встречи с волонтерами в Центре культурного развития Островского района. Ребята писали письма участников СВО и рассказали, что хотели бы записать еще и радиообращения. Глава региона идею одобрил.

«Эта замечательная идея родилась в Острове. В начале марта в Центре культурного развития познакомился с волонтёрами – школьники готовили письма солдатам и рассказали, что хотели бы попробовать их озвучить в своей новой студии звукозаписи», – напомнил в своем телеграм-канале глава региона.

Оператором проекта стала радиостанция «7 НЕБО», которая в марте запустила вещание на территории всей Псковской области. При поддержке редакций районных изданий «живые письма» в адрес участников СВО собираются из всех районов, их услышат во всех уголках региона.

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