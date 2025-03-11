Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Областное вещание «7 НЕБА» в вопросах и ответах

Радиостанция «7 НЕБО» начала вещание на всю Псковскую область и стала единственным в регионе радио с таким охватом аудитории. Старт вещанию дал губернатор Михаил Ведерников, а главы муниципалитетов, у которых теперь появилась своя радиостанция, рассказали о том, насколько для жителей важным и полезным будет еще один источник оперативной и проверенной информации.

Сегодня отвечаем на самые часто задаваемые новыми слушателями «7 НЕБА» вопросы: на какой частоте слушать в своем районе, как передать привет с помощью радио, во сколько выходят новости, будет ли местный прогноз погоды?

Ответы на эти и другие вопросы – в наших карточках.

  • Областное вещание «7 НЕБА» в вопросах и ответах
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Областное вещание «7 НЕБА» в вопросах и ответах
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Областное вещание «7 НЕБА» в вопросах и ответах
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Областное вещание «7 НЕБА» в вопросах и ответах
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Областное вещание «7 НЕБА» в вопросах и ответах
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Областное вещание «7 НЕБА» в вопросах и ответах
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Областное вещание «7 НЕБА» в вопросах и ответах
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Областное вещание «7 НЕБА» в вопросах и ответах
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Областное вещание «7 НЕБА» в вопросах и ответах
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Областное вещание «7 НЕБА» в вопросах и ответах
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Областное вещание «7 НЕБА» в вопросах и ответах
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Областное вещание «7 НЕБА» в вопросах и ответах
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Областное вещание «7 НЕБА» в вопросах и ответах
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Областное вещание «7 НЕБА» в вопросах и ответах
    Фото: Кирилл Гавриленко

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 марта 2025

Псков вошел в топ-10 городов с самой низкой стоимостью жилья в новостройках - «Домклик»
11 марта 2025

В Пушкинских Горах начала работать «Школа сахарного диабета»
11 марта 2025

Сельские учреждения культуры продолжают ремонтировать в Псковском районе
11 марта 2025

Псковский музей примет участие в проекте «Голоса Победы»
11 марта 2025

Областное вещание «7 НЕБА» в вопросах и ответах
11 марта 2025

Музейное кафе в Изборске будет закрыто до 13 марта
10 марта 2025

До конца марта в Псковской области отделы ЗАГС войдут в состав местных администраций
10 марта 2025

Более 600 медалей за 50 лет совместной жизни вручили псковским парам в 2024 году
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...