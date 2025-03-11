Областное вещание «7 НЕБА» в вопросах и ответах
Радиостанция «7 НЕБО» начала вещание на всю Псковскую область и стала единственным в регионе радио с таким охватом аудитории. Старт вещанию дал губернатор Михаил Ведерников, а главы муниципалитетов, у которых теперь появилась своя радиостанция, рассказали о том, насколько для жителей важным и полезным будет еще один источник оперативной и проверенной информации.
Сегодня отвечаем на самые часто задаваемые новыми слушателями «7 НЕБА» вопросы: на какой частоте слушать в своем районе, как передать привет с помощью радио, во сколько выходят новости, будет ли местный прогноз погоды?
Ответы на эти и другие вопросы – в наших карточках.
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Фото: Кирилл Гавриленко
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Фото: Кирилл Гавриленко
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Фото: Кирилл Гавриленко
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Фото: Кирилл Гавриленко
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Фото: Кирилл Гавриленко
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Фото: Кирилл Гавриленко
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Фото: Кирилл Гавриленко
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Фото: Кирилл Гавриленко
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Фото: Кирилл Гавриленко
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Фото: Кирилл Гавриленко
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Фото: Кирилл Гавриленко
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Фото: Кирилл Гавриленко
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Фото: Кирилл Гавриленко
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Фото: Кирилл Гавриленко
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