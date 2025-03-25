Инфляция в Псковской области оказалась ниже, чем в среднем по Северо-Западу

13:40, 25 марта 2025, ПАИ

Годовая инфляция в Псковской области в феврале этого года увеличилась до 8,74 % после 8,16 %, сообщили ПАИ в региональном отделении Северо-Западного главного управления Банка России.

Годовой темп прироста цен в регионе остался ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу (9,82 %) и по России в целом (10,06 %). Основными причинами ускорения инфляции в Псковской области стали индексация тарифов на отдельные услуги, а также увеличение издержек производителей и поставщиков продовольственных товаров.

В феврале темп прироста на продукты возрос до 8,49 % после 7,24 % в январе. Например, из-за возросших цен на корма для животных, логистику, энергоресурсы и оплату труда ускорился годовой рост цен на мясные консервы и полуфабрикаты, а также выросли цены на мясо птицы. На предприятиях молочной отрасли из-за роста мировых цен на молочные жиры продолжила расти стоимость сырья – эти затраты включали в стоимость готовой продукции. Так, цены на сливочное масло в феврале росли быстрее, чем в первый месяц года. Существенное повышение цен можно заметить в сегменте плодоовощной продукции: в прошлом году из-за плохих погодных условий в отдельных регионах-поставщиках сильно снизился урожай картофеля, от чего годовой прирост цен на овощ в феврале значительно увеличился. Также в феврале цены стремительно росли на апельсины, шоколад, печенье, шоколадные конфеты, чай, кофе и на подсолнечное масло.

В феврале годовой темп прироста цен на непродовольственные товары уменьшился до 5,42 % после 5,72 % в январе. Замедлению роста потребительской активности поспособствовало снижение годового прироста цен на одежду. А из-за укрепления рубля снизилась стоимость средств связи импортного производства, в следствие чего смартфоны, смарт-часы и беспроводные наушники в феврале дешевели быстрее, чем в январе.

Годовой темп прироста цен на услуги в феврале увеличился до 13,16 % после 12,68 % в январе. Например, за рассматриваемый период были проиндексированы тарифы на услуги муниципальных бань в Пскове, в прошлом году индексация не проводилась.

В целом по России в феврале цены росли меньше, чем в январе – значительному замедлению роста цен поспособствовало укрепление рубля.