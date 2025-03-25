Пенсионера из Себежа обманули на полтора миллиона рублей
Пенсионер из Себежа поддался на уловку мошенника и лишился 1,5 миллиона рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Согласно версии следствия, в марте пожилому жителю Себежа позвонил незнакомец, который представился работником финансовой организации. Он предложил свои услуги, утверждая, что якобы может помочь заблокировать незаконную операцию по списанию средств собеседника в пользу некоего фонда. Но в итоге обманул пенсионера и украл у него деньги.
Пострадавший обратился в полицию за помощью. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства инцидента в рамках возбужденного уголовного дела.
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