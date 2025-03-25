Звёзд реставрационного дела в Псковской области перечислил Денис Василенко

15:30, 25 марта 2025, ПАИ

Звёзд реставрационного дела в Псковской области перечислил генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Денис Василенко в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Денис Василенко, в частности, упомянул, что рынок реставрации в России находится в кризисе из-за нехватки специалистов.

«В прошлом году и в Псковской области выпустились лишь 30 реставраторов, то есть тех, кто непосредственно работает руками. В итоге на объектах мы сталкиваемся с нехваткой людей рабочих профессий, поэтому приходится обращаться к столичными компаниям и за исполнителями работ, и за тем, чтобы мастера из Москвы и Петербурга обучили псковских коллег работе с материалами. Но, конечно, мы прибегаем к помощи псковских компаний, которые в профессиональном плане заметно выросли за последние несколько лет. Так что проблемы и кризисы – просто дополнительная возможность для развития», - подчеркнул Денис Василенко.

Он отметил, что, в связи с озвученным, «настоящими звёздами реставрации» можно считать каменщиков, столяров, кровельщиков. «Они работают и в зной, и в холод, и не по восемь часов», - отметил Денис Василенко.