Ещё трёх жителей Островского района наградили медалями в честь 80-летия Победы
Ещё трёх жителей Островского района наградили медалями в честь 80-летия Победы, сообщил глава района Дмитрий Быстров в своём Telegram-канале.
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Фото: из Telegram-канала главы Островского района Дмитрия Быстрова
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Фото: из Telegram-канала главы Островского района Дмитрия Быстрова
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Фото: из Telegram-канала главы Островского района Дмитрия Быстрова
Торжественная церемония вручения наград прошла в Дарьинском сельском клубе. Медали вручили ветеранам Анатолию Яковлеву, Таисии Павловой и Лидии Ивановой.
После награждения Таисия Павлова и Лидия Иванова поделились воспоминаниями о годах оккупации, преступлениях фашистов, судьбах родителей и трудностях послевоенной жизни. «Уже за чаепитием ветераны продолжили делиться рассказами о военном времени. Школьники договорились с ними о продолжении таких бесед, чтобы подробно записать интересные детали, касающиеся партизанского движения на территории, прилегающей к деревне Дарьино, а также факты биографии ветеранов», – уточнил Дмитрий Быстров.
Напомним, что медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне своим указом учредил президент РФ Владимир Путин. Награда учреждена с целью отдать дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов Великой Отечественной войны.
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