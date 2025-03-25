Ещё трёх жителей Островского района наградили медалями в честь 80-летия Победы

17:30, 25 марта 2025, ПАИ

Ещё трёх жителей Островского района наградили медалями в честь 80-летия Победы, сообщил глава района Дмитрий Быстров в своём Telegram-канале.



Фото: из Telegram-канала главы Островского района Дмитрия Быстрова



Фото: из Telegram-канала главы Островского района Дмитрия Быстрова



Фото: из Telegram-канала главы Островского района Дмитрия Быстрова





Торжественная церемония вручения наград прошла в Дарьинском сельском клубе. Медали вручили ветеранам Анатолию Яковлеву, Таисии Павловой и Лидии Ивановой.

После награждения Таисия Павлова и Лидия Иванова поделились воспоминаниями о годах оккупации, преступлениях фашистов, судьбах родителей и трудностях послевоенной жизни. «Уже за чаепитием ветераны продолжили делиться рассказами о военном времени. Школьники договорились с ними о продолжении таких бесед, чтобы подробно записать интересные детали, касающиеся партизанского движения на территории, прилегающей к деревне Дарьино, а также факты биографии ветеранов», – уточнил Дмитрий Быстров.

Напомним, что медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне своим указом учредил президент РФ Владимир Путин. Награда учреждена с целью отдать дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов Великой Отечественной войны.