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Общество

80 молодых сосен высадили в Дедовичах в рамках акции «Сад памяти»

80 молодых сосен высадили в Дедовичах в рамках акции «Сад памяти», пишет газета «Коммуна».

  • Акция «Сад памяти» в Дедовичах
    Фото: газета «Коммуна»
  • Акция «Сад памяти» в Дедовичах
    Фото: газета «Коммуна»
  • Акция «Сад памяти» в Дедовичах
    Фото: газета «Коммуна»
  • Акция «Сад памяти» в Дедовичах
    Фото: газета «Коммуна»
  • Акция «Сад памяти» в Дедовичах
    Фото: газета «Коммуна»
  • Акция «Сад памяти» в Дедовичах
    Фото: газета «Коммуна»

Акция направлена на то, чтобы увековечить память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Ребята из Дедовичей продолжили аллею вдоль улицы Егорова, а старшие волонтёры высадили сосны в парке на улице Бундзена. Они заменили те деревья, которые не прижились в прошлом году.

Ранее сообщалось, что более восьми тысяч деревьев и кустарников высадят в Псковской области в рамках акции «Сад памяти».

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