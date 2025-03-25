80 молодых сосен высадили в Дедовичах в рамках акции «Сад памяти»

18:00, 25 марта 2025, ПАИ

80 молодых сосен высадили в Дедовичах в рамках акции «Сад памяти», пишет газета «Коммуна».



Фото: газета «Коммуна»



Фото: газета «Коммуна»



Фото: газета «Коммуна»



Фото: газета «Коммуна»



Фото: газета «Коммуна»



Фото: газета «Коммуна»











Акция направлена на то, чтобы увековечить память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Ребята из Дедовичей продолжили аллею вдоль улицы Егорова, а старшие волонтёры высадили сосны в парке на улице Бундзена. Они заменили те деревья, которые не прижились в прошлом году.

Ранее сообщалось, что более восьми тысяч деревьев и кустарников высадят в Псковской области в рамках акции «Сад памяти».