80 молодых сосен высадили в Дедовичах в рамках акции «Сад памяти»
80 молодых сосен высадили в Дедовичах в рамках акции «Сад памяти», пишет газета «Коммуна».
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Фото: газета «Коммуна»
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Фото: газета «Коммуна»
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Фото: газета «Коммуна»
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Фото: газета «Коммуна»
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Фото: газета «Коммуна»
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Фото: газета «Коммуна»
Акция направлена на то, чтобы увековечить память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Ребята из Дедовичей продолжили аллею вдоль улицы Егорова, а старшие волонтёры высадили сосны в парке на улице Бундзена. Они заменили те деревья, которые не прижились в прошлом году.
Ранее сообщалось, что более восьми тысяч деревьев и кустарников высадят в Псковской области в рамках акции «Сад памяти».
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