Более 8 тысяч деревьев и кустарников высадят в Псковской области в рамках акции «Сад памяти»

20:08, 18 марта 2025, ПАИ

В День воссоединения Крыма с Россией, 18 марта, в нескольких регионах на юге страны стартовала международная акция «Сад памяти». Псковская область традиционно присоединится к шестому сезону проекта. В этом году в регионе запланировано посадить более 8 тысяч деревьев и кустарников в 18 местах, сообщили в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области.

С 2020 года в рамках акции в Псковской области было высажено почти 27 тысяч саженцев деревьев и кустарников. В акции приняло участие более 5,5 тысячи человек. Одним из первых акцию «Сад памяти», приуроченную к 80-летию Победы, в этом году провёл Севастополь. В мероприятии приняли участие представители различных региональных ведомств, общественных, ветеранских и волонтёрских организаций, включая движение «Волонтёры Победы», а также местные жители. В честь знаменательной даты и празднования 80-летия Великой Победы здесь была заложена аллея из 80 кедров.

В период с марта по июнь участники акции посадят 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

Акция проводится по поручению президента России Владимира Путина в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие» при участии Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федерального агентства лесного хозяйства, Фонда памяти полководцев Победы, Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» и АНО «Сад Памяти». За пять лет проведения акции сотни тысяч добровольцев высадили более 130 миллионов деревьев в 78 странах мира.

Присоединиться к акции может любой желающий. На интерактивной карте сайта сад-памяти.рф нужно выбрать нужный регион и зарегистрироваться на удобной локации.

Как проходила акция в прошлом году – читайте по ссылке.