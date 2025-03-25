Звание «Заслуженный деятель искусств Псковской области» присвоено главному художнику Псковского драмтеатра Александру Стройло

19:29, 25 марта 2025, ПАИ

Главному художнику Псковского театра драмы Александру Стройло присвоено почётное звание «Заслуженный деятель искусств Псковской области». Сегодня, 25 марта, на торжественном мероприятии, посвящённом Дню работника культуры, награду художнику передала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, сообщили в пресс-службе театра.

Александр Стройло удостоен почётной региональной награды «за достижения и особые личные заслуги в сохранении, развитии и популяризации российской художественной культуры и искусства на территории Псковской области».

Отметим, Александр Стройло – заслуженный художник России, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», член союзов художников, кинематографистов и театральных деятелей России. С 1979 года живёт и работает в Пскове.

Занимается живописью и графикой, известен как автор удивительных рукотворных книг, изготовленных из разных материалов в смешанной технике и в оригинальной форме. Является иллюстратором и автором текстов.

Работы Стройло находятся в государственных музеях России и частных коллекциях. Его персональные выставки проходили в Дюссельдорфе, Мюльхайме, Неймегене, Амстердаме, Перте, Москве и других городах.

Работал с кинорежиссёрами Дмитрием Месхиевым («Американка», «Свои», «Женская собственность», «Батальонъ» и другие), Евгением Матвеевым («Любить по-русски»), Фёдором Бондарчуком («9 рота»), Павлом Лунгиным («Остров») и другими. Номинировался на национальные премии в области киноискусства «Золотой орёл», «Ника».

С 2015 года – главный художник Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина. Автор сценографии и костюмов к десяткам спектаклей театра. В текущем репертуаре это «Пиковая дама», «Ревизор», «Серёжа очень тупой», «Зойкина квартира», «Слон и птичка», «Свидетельские показания», «Пигмалион», «Постой, паровоз!», «Постой, паровоз! Вторая ходка», «Случайный вальс», «Морфий», «Фламенко», «Говорит Москва», «Мой не мой», «Перекрёсток», «Маленькие трагедии».

Александр Стройло – лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» (2022) совместно с Антоном Фёдоровым в номинации «Лучшая работа художника по костюмам» в спектакле «Морфий».