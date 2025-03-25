Пыталовский суд приговорил женщину к нескольким годам исправительной колонии строгого режима за удар в спину знакомого

22:59, 25 марта 2025, ПАИ

Пыталовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы Пыталово, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Установлено, что вечером 15 января во время распития алкоголя в квартире знакомого между мужчиной и женщиной произошла ссора. Женщина по причине неприязненных отношений нанесла собеседнику удар в спину, нанеся проникающее ножевое ранение грудной клетки и лёгкого. Её действия причинили тяжкий вред здоровью мужчины 1975 года рождения.

На судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном, что суд учёл в качестве смягчающего обстоятельства.

С учётом обстоятельства, отягчающего наказание подсудимой (рецидив преступления, которое, исходя из положений пункта «б» части 2 статьи 18 УК РФ, относится к опасному виду), суд признал женщину виновной в совершении инкриминируемого преступления и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.