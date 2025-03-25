Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Госдуме предложили дать регионам право запрещать подкармливание бездомных животных

Участники рабочей группы Государственной Думы РФ, занимающейся совершенствованием законодательства о бездомных животных, выступили с инициативой предоставить регионам право устанавливать запрет на кормление животных без владельцев в определённых местах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект.

Кроме того, парламентарии предлагают расширить перечень оснований для эвтаназии бездомных животных. В частности, усыпление будет допустимо в случае причинения животным вреда, а также при угрозе для человека, имущества или других животных.

Также в случае пропажи домашнего питомца его владелец должен будет сообщить об этом в течение трёх дней. В противном случае будет считаться, что от животного избавились незаконным способом.

Ранее сообщалось, что Государственная Дума РФ одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий введение штрафа в размере до 20 тысяч рублей за непредоставление информации о смене места жительства в военный комиссариат.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 марта 2025

Короткометражки на тему фототворчества покажут псковичам 26 марта
25 марта 2025

В Красногородском доме культуры состоялся концерт, посвящённый подвигу пограничников
25 марта 2025

В Псковской области отметили День работников культуры
25 марта 2025

Два миллиона рублей можно получить за помощь в раскрытии похищения великолукских школьников в 2007 году
25 марта 2025

Псковичей приглашают принять участие в акции сбора макулатуры «БумБатл»
25 марта 2025

В Себеже чествовали работников культуры района
25 марта 2025

Автор «Псковской азбуки» и главный герой этой книги встретились с читателями
25 марта 2025

Итоги круглого стола по поддержке МСП подвела директор технопарка «Электрополис»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...