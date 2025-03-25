В Госдуме предложили дать регионам право запрещать подкармливание бездомных животных
Участники рабочей группы Государственной Думы РФ, занимающейся совершенствованием законодательства о бездомных животных, выступили с инициативой предоставить регионам право устанавливать запрет на кормление животных без владельцев в определённых местах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект.
Кроме того, парламентарии предлагают расширить перечень оснований для эвтаназии бездомных животных. В частности, усыпление будет допустимо в случае причинения животным вреда, а также при угрозе для человека, имущества или других животных.
Также в случае пропажи домашнего питомца его владелец должен будет сообщить об этом в течение трёх дней. В противном случае будет считаться, что от животного избавились незаконным способом.
Ранее сообщалось, что Государственная Дума РФ одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий введение штрафа в размере до 20 тысяч рублей за непредоставление информации о смене места жительства в военный комиссариат.
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