Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Любителя шоколада задержали росгвардейцы в Пскове

Подозреваемого в краже из магазина задержали росгвардейцы в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

25 марта в 23:48 росгвардейцы получили сообщение, что в сетевом гипермаркете на Рижском проспекте сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали 31-летнего местного жителя, который пронёс через кассовый узел 16 плиток шоколада, при этом не заплатив за них. Ущерб составил более 1 000 рублей.

По факту хищения проводится проверка, уточнили в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 марта 2025

Дальнобойщик попытался ввезти в Псковскую область четыре тонны автозапчастей из Литвы
26 марта 2025

Великолучанин предстанет перед судом за избиение мужчины до смерти
25 марта 2025

Два миллиона рублей можно получить за помощь в раскрытии похищения великолукских школьников в 2007 году
25 марта 2025

Инженер травмировал руку на предприятии в Великих Луках
25 марта 2025

Приставы помогли псковичке вернуть деньги за некачественную дверь и получить 418 тысяч рублей моральной компенсации
25 марта 2025

Подросток пропал в Стругах Красных
25 марта 2025

«Чёрный копатель» из Пскова оказался причастен к незаконному обороту взрывных устройств
24 марта 2025

ВАЗ и BMW столкнулись на улице Коммунальной в Пскове

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...