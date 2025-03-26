Любителя шоколада задержали росгвардейцы в Пскове
Подозреваемого в краже из магазина задержали росгвардейцы в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
25 марта в 23:48 росгвардейцы получили сообщение, что в сетевом гипермаркете на Рижском проспекте сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали 31-летнего местного жителя, который пронёс через кассовый узел 16 плиток шоколада, при этом не заплатив за них. Ущерб составил более 1 000 рублей.
По факту хищения проводится проверка, уточнили в пресс-службе.
Два миллиона рублей можно получить за помощь в раскрытии похищения великолукских школьников в 2007 году
Приставы помогли псковичке вернуть деньги за некачественную дверь и получить 418 тысяч рублей моральной компенсации
«Чёрный копатель» из Пскова оказался причастен к незаконному обороту взрывных устройств