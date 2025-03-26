Любителя шоколада задержали росгвардейцы в Пскове

09:40, 26 марта 2025, ПАИ

Подозреваемого в краже из магазина задержали росгвардейцы в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

25 марта в 23:48 росгвардейцы получили сообщение, что в сетевом гипермаркете на Рижском проспекте сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали 31-летнего местного жителя, который пронёс через кассовый узел 16 плиток шоколада, при этом не заплатив за них. Ущерб составил более 1 000 рублей.

По факту хищения проводится проверка, уточнили в пресс-службе.