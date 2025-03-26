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Общество

В Пскове можно будет наблюдать частное солнечное затмение

Жители Пскова смогут увидеть частное солнечное затмение в субботу, 29 марта. Об этом ПАИ рассказал астроном-любитель из Псковской области Пётр Митрофанов.

Фото Петра Митрофанова

Максимальная фаза составит чуть менее 0,2, что означает, что Луна закроет менее 20% солнечного диска. Затмение начнётся в Пскове в 14:00, а его пик придётся на 14:40. Продолжительность явления составит около 1 часа 21 минуты.

Наблюдать затмение можно только в дневное время при отсутствии сплошной облачности. При легкой облачности фазу затмения можно увидеть невооруженным глазом, но на ясном небе потребуется использование солнечного фильтра, плотного тёмного стекла или фотоплёнки. Смотреть на Солнце без защиты опасно, особенно через оптические проборы без фильтров.

Аналогичное явление наблюдалось в Пскове 10 июня 2021 года. Ближайшее солнечное затмение с фазой более 0,8 в регионе обижается 12 августа 2026 года.

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