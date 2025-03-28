Его зовут Максим: Кому лично рекомендовал участвовать в «Героях земли Псковской», рассказал сенатор Наумец

09:06, 28 марта 2025, ПАИ

Сенатор Алексей Наумец ответил на вопрос, давал ли он кому-то личные рекомендации принять участие в региональной кадровой программе «Герои земли Псковской».

«Да, есть такой парень. Это прапорщик Андреев, зовут его Максим. Он из 104-го гвардейского полка, получил тяжелое ранение. Сейчас мы занимаемся и восстановлением его здоровья. И, конечно, рекомендовал ему принять участие в программе, объяснил, почему это важно», – рассказал член Совета Федерации Алексей Наумец в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Я помню первые дни, когда с ним встречался, это было полтора года назад. Помню, какое у него было подавленное настроение: «Вот, я получил ранение, я остался один, сейчас меня уволят, кому я буду нужен». При этом очень серьезную, сильную поддержку ему оказала его супруга Ольга, которая с первой минуты была рядом, мотивировала его»», – рассказал сенатор.

«Мы его подхватили, он совсем по-другому зажил. Я и ему, и другим ребятам на встречах в 76-й гвардейской дивизии говорю: учиться всегда полезно. Это всегда опыт, который в любом случае даст положительный результат», – подчеркнул Алексей Наумец.

Ранее сенатор рассказал, кому он рекомендует обязательно принять участие в кадровой программе.

Приём заявок на участие в программе для участников и ветеранов СВО «Герои земли Псковской» продолжается до 31 марта 2025 года. Заявки можно направить через портал герои.псков.рф.

Программа «Герои земли Псковской» была анонсирована губернатором Михаилом Ведерниковым, который возглавил общественный совет программы. В состав совета, в частности, также вошли сенатор Алексей Наумец, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, руководитель регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева. Секретарь общественного совета программы – директор Корпоративной академии правительства Псковской области Ирина Иванова.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.