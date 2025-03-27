Сенатор Алексей Наумец рассказал, кому обязательно надо принять участие в программе «Герои земли Псковской»

09:05, 27 марта 2025, ПАИ

Региональная кадровая программа «Герои земли Псковской» – это возможность участникам и ветеранам СВО повысить свой управленческий потенциал, это один из вариантов социального лифта, отметил член комитета Совета Федерации по безопасности и обороне, сенатор от Псковской области Алексей Наумец в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Тем, кто по ряду причин уже не может продолжать службу в вооруженных силах, получил тяжёлое ранение или другим причинам, я рекомендовал бы сейчас подать заявку в программу «Герои земли Псковской». Для того чтобы получить необходимые знания, повысить свой управленческий потенциал. Участие в программе – один из способов социального лифта для ветеранов, участников СВО», – сказал сенатор.

Программа – возможность для тех, кто доказал свою преданность, любовь к Родине, с оружием в руках защищал страну, отметил он. «Поэтому я бы рекомендовал ребятам, кто сейчас такую возможность имеет, кто по ряду объективных причин уже не может продолжать службу в вооруженных силах, пройти эту программу. Это даст им возможность получить необходимые знания и умения, которые в дальнейшем можно было бы применить именно в сфере гражданской жизни. Напомню, одна из задач, которую президент нам определил, которую реализует и губернатор Михаил Юрьевич, – это социализация участников СВО», – подчеркнул Алексей Наумец.

Интервью с сенатором слушайте в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове сегодня, 27 марта, в 12:30.

Приём заявок на участие в программе для участников и ветеранов СВО «Герои земли Псковской» продолжается до 31 марта 2025 года. Заявки можно направить через портал герои.псков.рф.

Программа «Герои земли Псковской» была анонсирована губернатором Михаилом Ведерниковым, который возглавил общественный совет программы. В состав совета, в частности, также вошли сенатор Алексей Наумец, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, руководитель регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева. Секретарь общественного совета программы – директор корпоративной академии правительства Псковской области Ирина Иванова.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.