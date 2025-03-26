Ещё три вышки мобильной связи установлены в Псковской области
Ещё три вышки мобильной связи установлены в Псковской области, сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Михаил Ведерников.
Первая вышка появилась в деревне Бродовичи Порховского района. «В прошлом году глава района попросил помочь решить вопрос с плохой связью: жителей в деревне не так много, но есть дети, которым интернет нужен для учёбы», - отметил губернатор.
Базовую станцию установили за счёт средств инвестиционного налогового вычета. Теперь устойчивая мобильная связь будет доступна не только жителям этой деревни, но и ближайшим населённым пунктам – это почти 150 человек.
Ещё две вышки запущены в деревне Болгатово Опочецкого района и в деревне Чернея Себежского района – обе благодаря федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства 2.0», который реализуется по поручению президента.
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