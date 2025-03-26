Заявки на полтора миллиона рублей подготовили ТОС округа №1 в Пскове
Заявки на полтора миллиона рублей подготовили ТОС округа № 1 в Пскове, сообщил депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 26 марта.
«Раньше на территории округа было три ТОС, сейчас их около 15. Люди стали активнее», – отметил Юрий Бурлин и подчеркнул, что ТОС – это возможность решить вопросы, которые бюджет не покрывает, и вовлечь активных людей в жизнь округа.
При этом гость студии заметил, что теперь нельзя направлять средства на общедомовое имущество, что делает процесс решения вопросов немного сложнее.
Ранее сообщалось, что назван топ муниципалитетов Псковской области по количеству заявок на конкурс проектов ТОС.
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