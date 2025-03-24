Назван топ муниципалитетов Псковской области по количеству заявок на конкурс проектов ТОС

16:12, 24 марта 2025, ПАИ

Назван топ муниципалитетов Псковской области по количеству заявок на региональный конкурс проектов ТОС. По данным управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области, первое место по числу поданных заявок занимает Дновский округ. От муниципалитета было отправлено 55 заявок. С небольшим отрывом на втором месте расположился Великолукский округ, направивший 53 заявки. Пустошкинский округ замыкает тройку лидеров, отправив 43 заявки.

Четвёртое место поделили между собой Локнянский и Псковский округа, которые подали по 40 заявок. Пятое место заняли Великие Луки, отправив 39 заявок.

Конкурс направлен на поддержку инициатив местных сообществ, а также на развитие инфраструктуры и улучшение качества жизни в регионах. Напомним, в этом году на региональный конкурс поступило 723 заявки. На реализацию проектов в рамках конкурса выделено 168 миллионов рублей, максимальный размер гранта на проект составляет 500 тысяч рублей. По данным на 15 марта, в Псковской области создано 788 ТОС.