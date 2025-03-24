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Назван топ муниципалитетов Псковской области по количеству заявок на конкурс проектов ТОС

Назван топ муниципалитетов Псковской области по количеству заявок на региональный конкурс проектов ТОС. По данным управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области, первое место по числу поданных заявок занимает Дновский округ. От муниципалитета было отправлено 55 заявок. С небольшим отрывом на втором месте расположился Великолукский округ, направивший 53 заявки. Пустошкинский округ замыкает тройку лидеров, отправив 43 заявки.

Инфографика: Кирилл Гавриленко / ПАИ

Четвёртое место поделили между собой Локнянский и Псковский округа, которые подали по 40 заявок. Пятое место заняли Великие Луки, отправив 39 заявок.

Конкурс направлен на поддержку инициатив местных сообществ, а также на развитие инфраструктуры и улучшение качества жизни в регионах. Напомним, в этом году на региональный конкурс поступило 723 заявки. На реализацию проектов в рамках конкурса выделено 168 миллионов рублей, максимальный размер гранта на проект составляет 500 тысяч рублей. По данным на 15 марта, в Псковской области создано 788 ТОС.

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