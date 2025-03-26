О реализации региональной программы «Герои земли Псковской» расскажет 27 марта в прямом эфире Надежда Васильева

18:44, 26 марта 2025, ПАИ

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева расскажет о работе фонда и реализации региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» для участников и ветеранов СВО в прямом эфире 27 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Прямая трансляция ЦУР Псковской области начнётся в 14:00, сообщили организаторы.

Присоединиться завтра к прямой трансляции в официальной группе ЦУР Псковской области можно по ссылке: https://clck.ru/r3mSK.

Приём заявок на участие в программе для участников и ветеранов СВО «Герои земли Псковской» продолжается до 31 марта 2025 года. Заявки можно направить через портал герои.псков.рф.

Программа «Герои земли Псковской» была анонсирована губернатором Михаилом Ведерниковым, который возглавил общественный совет программы. В состав совета, в частности, также вошли сенатор Алексей Наумец, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, руководитель регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева. Секретарь общественного совета программы – директор Корпоративной академии Правительства Псковской области Ирина Иванова.

Ранее сообщалось, что председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в прямом эфире ЦУР озвучила планы дальнейшего развитие системы здравоохранения Псковской области.