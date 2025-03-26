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Общество

Вековой юбилей отметила труженица тыла Мария Алексеева из Порховского района

Сегодня, 26 марта, труженица тыла Мария Григорьевна Алексеева из Порховского района принимала поздравления с 100-летним юбилеем. Об этом пишет газета «Порховский вестник».

Фото здесь и далее: «Порховский вестник»

Поздравления от президента РФ Владимира Путина, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и администрации Порховского муниципального округа передала заместитель главы Наталья Бялькина. Также с пожеланиями к Марии Алексеевой обратились руководитель центра социального обслуживания Игорь Филькин, глава территориального отдела «Дубровенская волость» Алексей Петров и председатель совета ветеранов Валентина Андреева.

«Что можно пожелать человеку в такой юбилей?! Здоровья, силы духа и бодрости!» – пишет газета.

Ранее сообщалось, что вековой юбилей отметила жительница Опочецкого округа.

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