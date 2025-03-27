Аист Гусар спешил домой из Африки, но всё равно оказался без гнезда в Псковской области

11:52, 27 марта 2025, ПАИ

Аист Гусар спешил домой из Африки, но всё равно оказался без гнезда в Псковской области. Историю птицы рассказала орнитолог, руководитель центра помощи аистам «Дом белого аиста» в деревне Низовицы Гдовского района.

В этом году первым, вернувшимся из Африки подопечным центра, стал Гусар – II – хозяин гнезда, которое располагалось у магазина в Низовицах. Марина Сиденко объяснила, почему Гусар получил приставку «второй».

«Гусар II – дикий аист, несколько лет назад он поселился в гнезде у входа в сельский магазин в Низовицах. Занял он не своё гнездо. Это гнездо изначально строил другой Гусар – самец, который позже погиб, возвращаясь к гнезду. Птица умудрилась неудачно коснуться проводов на ВЛ 0,4 кВ, не считающейся птицеопасной, замкнуть на себе цепь, и погибнуть от удара током. Его самка тогда насиживала кладку. Четыре дня она ждала его практически не слетая с гнезда, на пятый, не дождавшись, выбросила всё содержимое лотка – двух вылупившихся птенцов и яйцо. Через пару недель к ней прилетел замещающий самец – новый партнёр. Это и был Гусар-II», - пояснила орнитолог.

В прошлом году из-за затяжных ливней эта пара потеряла птенцов и в Африку они повели за собой аистят-сирот – питомцев «Дома белого аиста».

«В этом году Гусар спешил к своему гнезду, видно, боялся - как бы кто не занял его любимое гнездо, прилетел рано 18 марта, так рано к нам в Низовицы аисты ещё никогда за весь период наших наблюдений не прилетали. Прилетел, а гнезда нет. В ноябре прошлого года энергетики из-за обрыва провода гнездо демонтировали и на его месте поставили антиприсадные штыри, а это значит, что гнездо в этом месте больше не построить. Грустит Гусар, сидит на печной трубе, смотрит на проходящих людей, проезжающие автомобили и словно спрашивает: «Люди, что вы наделали? Я так спешил домой, первым прилетел, почему мой дом разрушен?» Летает по своему гнездовому участку, то на одном столбе посидит, то на другом», - рассказала Марина Сиденко.

По словам руководительницы центра, об этой проблеме псковские энергетики уже знают. «Нас услышали. Надеемся, что вопрос с установкой дополнительного отвлекающего столба с местом под гнездо аиста в ближайшее время решится положительным образом, совместными усилиями удастся сохранить гнездовой участок Гусара, вернуть ему основу для гнезда. Птице нужно помочь», - заключила Марина Сиденко.

Напомним, что самого первого аиста, который вернулся в Псковскую область из тёплых краёв, заметили в деревне Сутоки Себежского района ещё 2 марта.