Военнослужащих и сотрудников Росгвардии наградили в Псковской области
Военнослужащих и сотрудников Росгвардии чествуют в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.
Мероприятие состоялось в День войск национальной гвардии РФ. Региональные награды по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова вручил руководитель аппарата правительства региона Андрей Вьюнов. Он отметил, что с самого начала СВО Псковский сводный отряд находится на передовой. Росгвардейцы проявляют профессионализм и решают самые сложные задачи.
Руководитель аппарата регионального правительства также поблагодарил сотрудников ведомства, которые обеспечивают безопасность граждан на социальных объектах. Вместе с этим в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина двум офицерам ведомства вручили медали «За спасение погибавших».
Кроме того, за высокий профессионализм, большой личный вклад в укрепление законности и правопорядка сотрудники ведомства были награждены почётными грамотами губернатора и благодарственными письмами правительства области.
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