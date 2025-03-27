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Общество

Военнослужащих и сотрудников Росгвардии наградили в Псковской области

Военнослужащих и сотрудников Росгвардии чествуют в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Мероприятие состоялось в День войск национальной гвардии РФ. Региональные награды по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова вручил руководитель аппарата правительства региона Андрей Вьюнов. Он отметил, что с самого начала СВО Псковский сводный отряд находится на передовой. Росгвардейцы проявляют профессионализм и решают самые сложные задачи.

Руководитель аппарата регионального правительства также поблагодарил сотрудников ведомства, которые обеспечивают безопасность граждан на социальных объектах. Вместе с этим в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина двум офицерам ведомства вручили медали «За спасение погибавших».

Кроме того, за высокий профессионализм, большой личный вклад в укрепление законности и правопорядка сотрудники ведомства были награждены почётными грамотами губернатора и благодарственными письмами правительства области.

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