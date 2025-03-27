Врач развеяла мифы о необходимом организму количестве воды

22:08, 27 марта 2025, ПАИ

Как определить необходимое количество воды для организма, рассказала врач-эндокринолог Дарья Хайкина в интервью изданию «Газета.Ru» 27 марта.

По её словам, для точного определения количества воды необходим индивидуальный подход. В рамках этого подхода нужно учитывать такие факторы, как рост, вес, климат, уровень физической активности, рацион и состояние здоровья.

Хайкина отметила, что рекомендация пить по два литра воды в день основана на устаревших исследованиях и не является универсальной. По её словам, современные учёные пришли к выводу, что потребность в воде у каждого человека индивидуальна.

Эксперт напомнила, что раньше существовала формула, согласно которой человек должен выпивать 30–40 миллилитров воды на каждый килограмм веса. Например, человек весом 70 килограмм должен был пить 2,1–2,8 литра воды. Однако эта формула не работает, если вес человека превышает сотню килограммов.

«Эта формула не учитывает различные факторы, такие как состав тела. У двух людей с одинаковым весом 100 килограммов потребность в воде может быть разной. Она зависит от количества жировой ткани. Если у человека больше жира, то его потребность в воде будет ниже, чем у спортсмена с таким же весом, поскольку мышцы содержат больше воды, чем жир», – пояснила врач.

Также специалист рекомендовала ориентироваться на простые сигналы организма. Если цвет мочи – светло-жёлтый или соломенный, то это говорит о нормальном уровне гидратации, если моча тёмная – воды недостаточно.