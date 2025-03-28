Михаил Ведерников: Главная задача АСМО Псковской области – систематизация актуальных и распространённых вопросов

20:27, 28 марта 2025, ПАИ

Отчетно-выборное собрание ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» прошло в Пскове в пятницу, 28 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В обсуждении актуальных вопросов, касающихся муниципального сообщества, приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, главы городских округов, муниципальных округов и районов, представители исполнительных органов региона и управлений аппарата правительства области. В частности, принято решение об избрании главы Пыталовского муниципального округа Веры Кондратьевой председателем ассоциации.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил предыдущий состав правления за активную работу.

«Конечно, нам придётся докручивать муниципальную реформу. Большое количество нормативно-правовых актов придётся принять с учётом изменений в законе о местном самоуправлении. Главная задача ассоциации — это систематизация актуальных и распространённых вопросов и поиск решений вместе с правительством области. Поэтому на этом попрошу сосредоточиться. И конечно, [сосредоточиться] на качестве кадрового состава муниципальных служащих. Это тоже одна из основных задач, от которой зависит вся наша совместная дальнейшая работа», – обратился губернатор к новому председателю ассоциации.