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Общество

Михаил Ведерников: Главная задача АСМО Псковской области – систематизация актуальных и распространённых вопросов

Отчетно-выборное собрание ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» прошло в Пскове в пятницу, 28 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В обсуждении актуальных вопросов, касающихся муниципального сообщества, приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, главы городских округов, муниципальных округов и районов, представители исполнительных органов региона и управлений аппарата правительства области. В частности, принято решение об избрании главы Пыталовского муниципального округа Веры Кондратьевой председателем ассоциации.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил предыдущий состав правления за активную работу.

Вера Кондартьева. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Конечно, нам придётся докручивать муниципальную реформу. Большое количество нормативно-правовых актов придётся принять с учётом изменений в законе о местном самоуправлении. Главная задача ассоциации — это систематизация актуальных и распространённых вопросов и поиск решений вместе с правительством области. Поэтому на этом попрошу сосредоточиться. И конечно, [сосредоточиться] на качестве кадрового состава муниципальных служащих. Это тоже одна из основных задач, от которой зависит вся наша совместная дальнейшая работа», – обратился губернатор к новому председателю ассоциации.

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