Вера Кондратьева избрана председателем ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области»
Глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева избрана председателем ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области». Об этом стало известно на общем отчётно-выборном собрании ассоциации.
Вера Кондратьева сменила на этом посту Валентину Понизовскую. Решение члены ассоциации приняли единогласно.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил Валентину Понизовскую за активную работу в ответственной должности в течение двух сроков. «Валентина Владимировна [Понизовская. – Прим. ред. ПАИ], в первую очередь хочу поблагодарить вас лично и всех, кто активно работал в прошедшем периоде. Вера Михайловна [Кондратьева. – Прим. ред. ПАИ], вам хочу пожелать успехов. Задач много, должность ответственная, несмотря на то что общественная», – сказал губернатор.
К поздравлениям присоединился и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. «Со стороны областного Собрания депутатов готовы подключиться, если потребуются поправки в законодательстве», – сказал он.
В ответном слове Вера Кондратьева выразила благодарность за оказанное доверие и заверила, что готова приложить все усилия, чтобы работа ассоциации была конструктивной и эффективной.
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