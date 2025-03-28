Вера Кондратьева избрана председателем ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области»

20:05, 28 марта 2025, ПАИ

Глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева избрана председателем ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области». Об этом стало известно на общем отчётно-выборном собрании ассоциации.

Вера Кондратьева сменила на этом посту Валентину Понизовскую. Решение члены ассоциации приняли единогласно.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил Валентину Понизовскую за активную работу в ответственной должности в течение двух сроков. «Валентина Владимировна [Понизовская. – Прим. ред. ПАИ], в первую очередь хочу поблагодарить вас лично и всех, кто активно работал в прошедшем периоде. Вера Михайловна [Кондратьева. – Прим. ред. ПАИ], вам хочу пожелать успехов. Задач много, должность ответственная, несмотря на то что общественная», – сказал губернатор.

К поздравлениям присоединился и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. «Со стороны областного Собрания депутатов готовы подключиться, если потребуются поправки в законодательстве», – сказал он.

В ответном слове Вера Кондратьева выразила благодарность за оказанное доверие и заверила, что готова приложить все усилия, чтобы работа ассоциации была конструктивной и эффективной.