Страусята вылупились из «украденных» яиц на псковском подворье

11:39, 29 марта 2025, ПАИ

Страусята вылупились на подворье «Птичий дворик» в Псковском районе. Об этом сообщается в группе подворья в соцсети «ВКонтакте».

«Вот вчера только обсуждали, что так никто и не вылупился, и пора яйца доставать из инкубатора… А сегодня утром рано встали, как всегда, и вдруг писк такой странный, на цыплят не похожий», – рассказали волонтёры.

Всего из яиц вылупилось трое страусят. Процесс вылупления занял несколько минут и потребовал помощи, так как скорлупа очень твёрдая.

О том, как из-под эму на подворье «Птичий дворик» в Псковском районе вытащили яйца, читайте здесь.