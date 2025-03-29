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Туманность «Розетка» и созвездие Ориона запечатлели в Локнянском районе

Туманность «Розетка» и созвездие Ориона запечатлел астроном-любитель Петр Митрофанов в Локнянском районе.

Туманность «Розетка» и созвездие Ориона запечатлели в Локнянском районе. Фото здесь и далее: Петр Митрофанов

Фото туманности и созвездия он сделал у церкви Николая Чудотворца в деревне Заклюка.

«Кстати, видимость красавца Ориона в этом сезоне завершается и буквально через пару недель он уже перестанет быть видимым на вечернем небе», - отметил Петр Митрофанов.

Также в этом месте он смог запечатлеть полярное сияние, несмотря на то, что широта южнее Пскова более, чем на 1 градус (56.7 градуса).

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