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О зверствах гестапо и полевой полиции над жителями Псковской области в годы фашистской оккупации рассказал Михаил Ведерников

О зверствах гестапо и полевой полиции над жителями Псковской области в годы фашистской оккупации рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новом видео из рубрики «Родина Знамени Победы» в своём Telegram-канале.

О зверствах гестапо и полевой полиции над жителями Псковской области в годы фашистской оккупации рассказал Михаил Ведерников. Фото здесь и далее: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«В области действовали государственная тайная полиция, гестапо, тайная полевая полиция, полевая жандармерия. На Ленина, 3 располагалась эстонская полиция безопасности, где в подвале были устроены камеры следственной тюрьмы. Арестованных людей чаще всего расстреливали. Казни мирных граждан без доказательств, по одному подозрению стали обычным делом. 7 августа 1941 года на торговой площади повесили двух братьев за саботаж. Через десять дней здесь же расстреляли десять человек за немецкого солдата, которого нашли в люке мёртвым», – рассказал глава региона.

В Порховском районе было расстреляно 250 человек для устрашения остальных жителей. Захватив Гдов, на следующий день нацисты повесили 11 мужчин на базарной площади. В Опочке фашисты повесили жену лейтенанта Красной армии Басю Савельевну Малк, написав у виселицы «За предательство победоносной немецкой армии».

«Такие порядки были в каждом посёлке, волости, городе на оккупированных территориях. Потери мирного населения были чудовищными. На момент освобождения в Пскове оставалось всего 143 местных жителя», – рассказал губернатор.

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