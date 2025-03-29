Михаил Ведерников опубликовал новое видео в рубрике ​«Родина Знамени Победы»

14:20, 29 марта 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников разместил в своём Telegram-канале новое видео в рубрике «Родина Знамени Победы». Выпуск посвящён тому, против чего боролись бойцы Красной Армии, от чего защитили псковский народ.

Выпуск записан в псковском Музее оккупации, чья экспозиция наглядно показывает, что пережила Псковская область в период власти фашистов.

«Для понимания, у нас в регионе почти 800 воинских захоронений и братских могил, в которых покоятся более полумиллиона человек. И, конечно, очень важно помнить о подвигах, которые они совершили, защищая и освобождая нашу землю», - отметил глава региона.

Напомним, новую рубрику губернатор запустил в своих соцсетях 19 января. В последнем видео речь шла о событиях, которые происходили в Псковском районе на территории Краснопрудской волости.