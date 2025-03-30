Партию гуманитарной помощи, собранную жителями Дедовичского округа, доставили в Белгородскую область

13:06, 30 марта 2025, ПАИ

Очередную партию гуманитарной помощи для участников СВО, собранную жителями Дедовичского округа, доставили в Белгородскую область. Об этом пишет газета «Коммуна».

Партию гуманитарной помощи, собранную жителями Дедовичского округа, доставили в Белгородскую область Фото: из личного архива Петра Николаева

Бойцам отправили тёплые вещи, продукты питания, оборудование и медикаменты. Также в состав груза вошло большое количество маскировочных сетей, изготовленных волонтёрами сообщества «Под покровом Богородицы».

«Привезли ваши посылочки в целости. Большое спасибо всем тем, кто помог состояться этой поездке. Также заехали к псковским ребятам, доставили им необходимые запчасти. Мобильную баню ребята тоже получили», – отметил руководитель общественного штаба «ZVезда. Дедовичи» Пётр Николаев.