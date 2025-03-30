Оплатят ли больничный, если работник заболел во время отпуска, рассказали в Соцфонде

12:24, 30 марта 2025, ПАИ

Оплатят ли больничный, если работник заболел во время отпуска, рассказали ПАИ в отделении Социального фонда России по Псковской области.

Если во время ежегодного оплачиваемого отпуска сотрудник заболевает или получает травму, то он может продлить отдых на количество дней, равное больничному, либо перенести отпуск на другое время. Работник выбирает, как поступить, и сообщает о своём решении работодателю. Пособие сотрудники получат, если заболели в период ежегодного или дополнительного оплачиваемого отпуска, на основании листка нетрудоспособности.

Размер больничного зависит от страхового стажа, размера заработной платы и составляет 100 % среднего заработка при стаже восемь и более лет, 80 % среднего заработка при стаже от пяти до восьми лет, 60 % среднего заработка при стаже до пяти лет. Средний заработок рассчитают за два предыдущих года работы.

Если зарплата работника в расчётный период меньше МРОТ или стаж работы менее шести месяцев, то пособие будет выплачиваться в размере, не превышающем один МРОТ за календарный месяц. Размер МРОТ в 2025 году – 22 440 рублей. Первые три дня болезни работнику оплатит работодатель, остальные – отделение СФР по Псковской области.

Со всеми возникшими вопросам следует обращаться по телефону контакт-центра отделения Социального фонда России по Псковской области 8-800-100-00-01.