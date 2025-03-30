Просроченная задолженность по зарплате в Псковской области превысила два миллиона рублей
Просроченная задолженность по зарплате в Псковской области по состоянию на конец февраля 2025 года достигла 2,3 миллиона рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата.
Сумма просроченной задолженности образовалась в таких экономических видах деятельности, как обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом, паром и кондиционирование воздуха, подчеркнули в пресс-службе.
Вся сумма задолженностей образовалась в этом году, она не связана с несвоевременным получением денежных средств из бюджетов всех уровней, отметили в Псковстате.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что реальные доходы россиян по итогам прошлого года выросли на 8,5 %.
Просроченная задолженность по зарплате в Псковской области превысила два миллиона рублей
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