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Экономика

Просроченная задолженность по зарплате в Псковской области превысила два миллиона рублей

Просроченная задолженность по зарплате в Псковской области по состоянию на конец февраля 2025 года достигла 2,3 миллиона рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата.

Просроченная задолженность по зарплате в Псковской области превысила два миллиона рублей. Скриншот: Псковстат

Сумма просроченной задолженности образовалась в таких экономических видах деятельности, как обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом, паром и кондиционирование воздуха, подчеркнули в пресс-службе.

Вся сумма задолженностей образовалась в этом году, она не связана с несвоевременным получением денежных средств из бюджетов всех уровней, отметили в Псковстате.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что реальные доходы россиян по итогам прошлого года выросли на 8,5 %.

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