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Общество

Реальные доходы россиян выросли почти на 8,5% – Мишустин

Реальные доходы россиян по итогам 2024 года выросли почти на 8,5 %, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления с отчётом кабмина в Госдуме РФ сегодня, 26 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«Рост реальных доходов составил почти 8,5 %. И это при снижении уровня безработицы до исторического минимума», – отметил премьер-министр.

Рост показателя, по словам Михаила Мишустина, повлиял на потребительский спрос – важную составляющую роста ВВП РФ, в том числе и благодаря осуществлению ряда программ социальной направленности.

Напомним, что, по оценке за прошлый год, зарплата в Псковской области в реальном выражении выросла на 13,5 %.

Добавим, что число трудоустройств в Псковской области в январе этого года сократилось на 23 %.

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