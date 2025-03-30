Кинолог объяснил возможные причины, по которым собака может отказываться от пищи

18:25, 30 марта 2025, ПАИ

Отказ собаки от пищи может указывать на серьезные проблемы со здоровьем, которые могут быть гораздо более опасными, чем повышенный аппетит, часто наблюдаемый у собак, и избыточный вес, присущий таким животным, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

В подобных ситуациях ни в коем случае нельзя заставлять собаку есть насильно, отметил кинолог.

Среди серьезных заболеваний, которые часто приводят к потере аппетита, кинолог отметил болезни желудочно-кишечного тракта, такие как гастриты, колиты и панкреатиты, которые могут также вызывать рвоту или диарею. Помимо этого, это могут быть болезни почек, которые проявляются в том, что собака начинает пить больше и чаще мочиться.

Еще одной причиной, по которой собака может отказываться от еды, является болезнь печени. Гепатит, цирроз и другие заболевания печени могут сопровождаться снижением аппетита, вялостью, рвотой с желчью и желтушностью слизистых оболочек. Апатия и отказ от пищи также могут быть вызваны злокачественными новообразованиями, особенно в области желудочно-кишечного тракта и ротовой полости.

Кроме того, резкое снижение аппетита у собаки может быть связано с кишечной непроходимостью или паразитарными инфекциями. Первое состояние крайне серьезно и требует немедленного вмешательства, а второе особенно опасно для щенков и ослабленных животных.

Владимир Голубев также упомянул менее серьезные причины, которые, тем не менее, требуют внимания. К ним относятся перепады настроения или сильный стресс, которые могут потребовать времени для адаптации собаки и восстановления её аппетита.

Кроме того, питомец может проявлять капризы и отказываться от нового корма, если хозяин решает изменить рацион. Чтобы избежать такой ситуации и не допустить, чтобы собака ожидала более привычной или вкусной еды, кинолог рекомендует постепенно вводить новый корм, начиная с небольших порций и постепенно увеличивая их.

По словам президента РКФ, собаки, как и люди, могут отказываться от пищи в жаркую погоду. В таких условиях они снижают аппетит, так как организм сосредотачивает силы на терморегуляции. Однако если собака тяжело дышит и постоянно высовывает язык, это может указывать на тепловой удар, что является опасным состоянием.

Среди других причин Владимир Голубев отметил переутомление и привередливость. Уставшая собака может вновь заинтересоваться едой после отдыха, а те питомцы, которых часто балуют лакомствами или подкармливают со стола, могут начать манипулировать владельцем и отказываться от менее любимых блюд.