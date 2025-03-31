Какие продукты в Псковской области подорожали больше остальных, рассказали эксперты

11:16, 31 марта 2025, ПАИ

Самые подорожавшие с 17 по 24 марта продукты в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, капуста белокочанная свежая подорожала на 3,57 %, свежие помидоры – на 3,07 %, картофель – на 2,95 %, чай чёрный байховый – на 2,83 %, шлифованный рис – на 1,31 %, печенье – на 1,26 %, яблоки – на 1,25 %, морковь – на 1,23 % и пшеничная мука – на 1,09 %.

Ранее сообщалось, что огурцы дешевеют в Псковской области уже вторую неделю подряд.