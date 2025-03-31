Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Какие продукты в Псковской области подорожали больше остальных, рассказали эксперты

Самые подорожавшие с 17 по 24 марта продукты в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Фото: ПАИ

Так, капуста белокочанная свежая подорожала на 3,57 %, свежие помидоры – на 3,07 %, картофель – на 2,95 %, чай чёрный байховый – на 2,83 %, шлифованный рис – на 1,31 %, печенье – на 1,26 %, яблоки – на 1,25 %, морковь – на 1,23 % и пшеничная мука – на 1,09 %.

Ранее сообщалось, что огурцы дешевеют в Псковской области уже вторую неделю подряд.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












31 марта 2025

Как изменились цены на лекарства в Псковской области, рассказали аналитики
31 марта 2025

Об истории псковского монетного двора поговорят на «Серебряном дожде»
31 марта 2025

1 апреля в Псковской области до +16, но ощущения испортит сильный северный ветер
31 марта 2025

Какие продукты в Псковской области подорожали больше остальных, рассказали эксперты
31 марта 2025

Предложение руки и сердца сделали псковичке на колесе обозрения
31 марта 2025

Стал известен график выплаты жителям Псковской области детских пособий и пенсий в апреле
31 марта 2025

Огурцы дешевеют уже вторую неделю подряд – Псковстат
31 марта 2025

Накануне нового дорожного сезона в Псковской области запускают асфальтобетонные заводы

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...