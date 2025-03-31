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Общество

Огурцы дешевеют уже вторую неделю подряд – Псковстат

Самым подешевевшим с 17 по 24 марта продуктом в Псковской области стали свежие огурцы – их ценник упал на 10,52 %. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата.

Фото: ПАИ

Также на 2,01 % подешевели бананы, на 1,82 % – куриные яйца, на 1,7 % – маргарин и на 1,31 % – мясные консервы для детского питания.

Добавим, что самым подорожавшим продуктом в Псковской области за указанный период стала капуста белокочанная свежая – она подорожала почти на 4 %.

Напомним, что с 10 по 17 марта огурцы подешевели почти на 15 %.

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