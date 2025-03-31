Средняя зарплата в Псковской области за год выросла на 23,5% – исследование

12:18, 31 марта 2025, ПАИ

Средняя зарплата в Псковской области, по оценке за прошлый год, достигла 47,7 тысячи рублей. Прирост зарплаты в регионе по итогам 2024 года составил 23,5 %. По России этот показатель вырос на 18,3 %, до 76,5 тысячи рублей на одного занятого, пишет РИА Новости.

Среди регионов России по уровню зарплат в небольших населённых пунктах Псковская область заняла 72-е место. Первые строчки заняли Магаданская область, а также Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, в которых средняя зарплата достигла 151,3 тысячи рублей, 146,2 тысячи рублей и 138,3 тысячи рублей соответственно. Последние строчки списка заняли Ингушетия (32,7 тысячи рублей) и Чечня (29,8 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что просроченная задолженность по зарплате в Псковской области по состоянию на конец февраля этого года достигла 2,3 миллиона рублей.