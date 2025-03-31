Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Средняя зарплата в Псковской области за год выросла на 23,5% – исследование

Средняя зарплата в Псковской области, по оценке за прошлый год, достигла 47,7 тысячи рублей. Прирост зарплаты в регионе по итогам 2024 года составил 23,5 %. По России этот показатель вырос на 18,3 %, до 76,5 тысячи рублей на одного занятого, пишет РИА Новости.

Инфографика: РИА Новости

Среди регионов России по уровню зарплат в небольших населённых пунктах Псковская область заняла 72-е место. Первые строчки заняли Магаданская область, а также Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, в которых средняя зарплата достигла 151,3 тысячи рублей, 146,2 тысячи рублей и 138,3 тысячи рублей соответственно. Последние строчки списка заняли Ингушетия (32,7 тысячи рублей) и Чечня (29,8 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что просроченная задолженность по зарплате в Псковской области по состоянию на конец февраля этого года достигла 2,3 миллиона рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












31 марта 2025

Где располагался псковский денежный двор в средневековые времена, рассказал эксперт
31 марта 2025

Менее 12 часов осталось до завершения приёма заявок в программу «Герои земли Псковской»
31 марта 2025

Средняя зарплата в Псковской области за год выросла на 23,5% – исследование
31 марта 2025

26 единиц оружия и более 150 боеприпасов изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю
31 марта 2025

Лягушачий дуэт запел в Себежском районе
31 марта 2025

Как изменились цены на лекарства в Псковской области, рассказали аналитики
31 марта 2025

Об истории псковского монетного двора поговорят на «Серебряном дожде»
31 марта 2025

1 апреля в Псковской области до +16, но ощущения испортит сильный северный ветер

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...