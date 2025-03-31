Пропавшего 18-летнего новгородца разыскивают в Псковской области
18-летнего уроженца Новгородской области Никиту Пахомова разыскивают в Псковской области. Об этом ПАИ сообщила мама пропавшего.
«У меня пропал сын 5 марта. Предположительно, может находиться в Псковской области», – рассказала она.
Ростом молодой человек 186 сантиметров, худощавого телосложения, с темно-русыми волосами, голубыми глазами.
Он был одет в синюю куртку, черные брюки, коричневые ботинки, серую шапку.
С собой у него серо-черный рюкзак.
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