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Происшествия

Пропавшего 18-летнего новгородца разыскивают в Псковской области

18-летнего уроженца Новгородской области Никиту Пахомова разыскивают в Псковской области. Об этом ПАИ сообщила мама пропавшего.

Пропавшего 18-летнего новгородца разыскивают в Псковской области. Иллюстрация: поисково-спасательный отряд «Феникс»

«У меня пропал сын 5 марта. Предположительно, может находиться в Псковской области», – рассказала она.

Ростом молодой человек 186 сантиметров, худощавого телосложения, с темно-русыми волосами, голубыми глазами.

Он был одет в синюю куртку, черные брюки, коричневые ботинки, серую шапку.

С собой у него серо-черный рюкзак.

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