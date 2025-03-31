Пропавшего 18-летнего новгородца разыскивают в Псковской области

12:15, 31 марта 2025, ПАИ

18-летнего уроженца Новгородской области Никиту Пахомова разыскивают в Псковской области. Об этом ПАИ сообщила мама пропавшего.

«У меня пропал сын 5 марта. Предположительно, может находиться в Псковской области», – рассказала она.

Ростом молодой человек 186 сантиметров, худощавого телосложения, с темно-русыми волосами, голубыми глазами.

Он был одет в синюю куртку, черные брюки, коричневые ботинки, серую шапку.

С собой у него серо-черный рюкзак.