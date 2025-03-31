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Общество

Будущие вожатые из студотрядов прошли обучение в Великих Луках

Серия обучающих занятий для будущих вожатых прошла в Великих Луках. Их провела команда педагогических отрядов Псковской области под руководством Аллы Сердцевой, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Лектор рассказала студентам о том, какие бывают игры, как развивается смена, как мотивировать детей, какие нормативные акты регулируют работу вожатого, а также об отношении к лагерю детей, вожатых, родителей и сотрудников.

Спикер поделилась также полезными советами и случаями из практики.

«Опыт вожатской деятельности студенческих отрядов Псковской области – более 100 смен начиная с 2020 года, – отметила Алла Сердцева. – Надеемся, занятия позволят избежать ошибок и повысить качество работы с детьми».

Обучение проходит при поддержке управления образования администрации Великих Лук.

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