Будущие вожатые из студотрядов прошли обучение в Великих Луках

15:31, 31 марта 2025, ПАИ

Серия обучающих занятий для будущих вожатых прошла в Великих Луках. Их провела команда педагогических отрядов Псковской области под руководством Аллы Сердцевой, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Лектор рассказала студентам о том, какие бывают игры, как развивается смена, как мотивировать детей, какие нормативные акты регулируют работу вожатого, а также об отношении к лагерю детей, вожатых, родителей и сотрудников.

Спикер поделилась также полезными советами и случаями из практики.

«Опыт вожатской деятельности студенческих отрядов Псковской области – более 100 смен начиная с 2020 года, – отметила Алла Сердцева. – Надеемся, занятия позволят избежать ошибок и повысить качество работы с детьми».

Обучение проходит при поддержке управления образования администрации Великих Лук.