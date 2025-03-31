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Общество

T2 дарит скидку на MiXX S в честь дня рождения мультиподписки

Российский оператор мобильной связи T2 отмечает трехлётие подписки MiXX. В честь события компания запускает акцию: клиенты могут приобрести MiXX S на три месяца с выгодой в 400 рублей. Предложение доступно всем, у кого сейчас нет активной подписки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе T2.

Фото: пресс-служба T2

В честь дня рождения мультиподписки MiXX T2 дарит выгоду при покупке подписки в версии S на три месяца. Пользователи могут оформить абонемент за 500 рублей вместо 900. Приобрести подписку по акции могут абоненты T2 и других операторов, у которых нет действующей подписки MiXX. Предложение действует с 31 марта по 7 апреля 2025 года включительно.

T2 запустила MiXX 31 марта 2022 года. За три года компания развила сервис от статичной подписки до гибкого конструктора с возможностью выбора релевантных предложений. Сегодня MiXX объединяет интернет, музыку, кино, кешбэк и другие полезные опции. Ориентируясь на интересы своих пользователей, оператор продолжает укреплять позиции MiXX как одной из самых удобных и выгодных подписок на рынке. Согласно исследованию TelecomDaily, MiXX занимает лидирующее место на рынке по объёму видеоконтента – 26,1 тысячи единиц.

Реклама. ООО «Т2 Мобайл».

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